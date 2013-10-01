土耳其称与中国企业的导弹防御合同未尘埃落定

路透安卡拉9月30日（记者 Jonathon Burch） - 土耳其周一称，仍可能重新考虑与中国精密机械进出口总公司（CPMIEC）合作生产远程防空导弹系统的决定。CPMIEC目前在美国制裁名单中，但土耳其表示没有责任注意其他国家的黑名单。

土耳其国防部上周宣布，选择CPMIEC生产的FD-2000型导弹防御系统，参与竞标的还有俄罗斯、美国和欧洲企业。

“我们只考虑土耳其的利益，”土耳其副总理阿林克（Bulent Arinc）对记者说道。

“其他国家不可以说‘我对它们有意见，我已将它们列入了黑名单或红名单，你怎么能让它们投标？’”

美国之前以违反美国针对伊朗、朝鲜和叙利亚的《防扩散法案》为由，将CPMIEC列入了制裁名单。美国对土耳其的决定表示“严重关切”。

阿林克并未单独指责美国，称美国官员对土耳其决定的评论是“恭敬的”，但重申土耳其在国内防御问题上不需要寻求他国意见。

“我们是北约成员国，从一开始就与其他北约成员国有着良好关系，特别是美国。但是在保卫土耳其的问题上……我们有权自行作出决定。”

阿林克称，该交易尚未完成，作出这一选择是应为中国公司的报价最经济实惠，而且部分生产要与土耳其合作进行。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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