艾什顿·库彻成《福布斯》收入最高电视剧男星

路透纽约10月17日电---《福布斯》周三发布的年度调查显示，在热播喜剧《好汉两个半》(Two And a Half Men)中取代查理·辛(Charlie Sheen)担任男主演的艾什顿·库彻(Ashton Kutcher)同时还取代了前者成为收入最高电视剧男星。

《福布斯》估计，在2011年5月至2012年5月期间，库彻的收入高达2,400万美元，而目前出演《愤怒管理》(Anger Management)的查理·辛这次甚至都没能进入前十。

但查理·辛一年前4,000万美元的收入比库彻多出约1,600万美元。

排在第二位的是《豪斯医生》(House)男主角休·劳瑞(Hugh Laurie)和出演《人到中年》(Men of a Certain Age)的雷·罗马诺(Ray Romano)，收入均为1,800万美元。

其他进入榜单前十位的还包括《我为喜剧狂》(30 Rock)男主角亚力克·鲍德温(Alec Baldwin)、出演《最後的男人》(Last Man Standing)的蒂姆·艾伦(Tim Allen)以及《好汉两个半》中另一主演乔恩·克莱尔(Jon Cryer)以及《生活大爆炸》(The Big Bang Theory)的两位男星吉姆·帕森斯(Jim Parsons)和约翰尼·盖尔克奇(Johnny Galecki)。

《福布斯》称，其收入估算未计入需要扣除的经纪人费用和代理费用，或“作为一名明星的其他开销”。

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编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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