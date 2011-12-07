104岁邵逸夫卸任TVB董事局主席

路透香港12月7日电---香港主要电视台--电视广播有限公司(TVB)(0511.HK)周三宣布,公司创办人邵逸夫将退任董事局主席及非执行董事职务,而梁乃鹏则获委任为董事局行政主席,由明年1月1日起生效.

现年104岁的邵逸夫为电视广播成立时首届董事局成员之一,於1980-2009年期间出任行政主席,自2010年起不再执行行政职务,并调任董事局主席至今.邵逸夫将於今年12月31日正式退任董事局主席.

邵逸夫今年初将持有电视广播26%股权的邵氏兄弟,出售予德祥企业(0372.HK)主席陈国强、台湾宏达电子(2498.TW)董事长王雪红以及私募基金Providence Equity Partners所组成之投资集团,逐渐淡出由其一手创立的电视广播.

电视广播表示,为彰表邵逸夫对公司之的重大贡献,董事局将颁授公司荣誉主席衔予邵逸夫.

现年71岁的梁乃鹏目前为电视广播的副行政主席.

电视广播周三收低1.29%,报45.95港元.(完)

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