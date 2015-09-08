台湾金管会核准中国农业银行申请在台设立代表人办事处

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北9月8日 - 台湾金管会周二核准中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)申请在台设立代表人办事处，此为两岸建立金融市场双向往来后，第五家大陆地区商业银行获准来台设立代表人办事处，并为下周两岸银行监理平台会议暖身。
金管会新闻稿并指出，中国农业银行来台设立代表人办事处主要从事连络台湾地区银行业业者与客户，及蒐集台湾地区金融市场资讯等非营业性活动。
目前大陆地区中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)及中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)所设代表人办事处均已陆续升格为分行。另有招商银行(600036.SS)(3968.HK)2011年3月间也获准在台成立代表人办事处。
台湾金管会银行局此前宣布，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参加。(完)
(记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。