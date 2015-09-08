台湾金管会核准中国农业银行申请在台设立代表人办事处

路透台北9月8日 - 台湾金管会周二核准中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)申请在台设立代表人办事处，此为两岸建立金融市场双向往来后，第五家大陆地区商业银行获准来台设立代表人办事处，并为下周两岸银行监理平台会议暖身。

金管会新闻稿并指出，中国农业银行来台设立代表人办事处主要从事连络台湾地区银行业业者与客户，及蒐集台湾地区金融市场资讯等非营业性活动。

目前大陆地区中国银行(3988.HK)(601988.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)及中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)所设代表人办事处均已陆续升格为分行。另有招商银行(600036.SS)(3968.HK)2011年3月间也获准在台成立代表人办事处。

台湾金管会银行局此前宣布，预计9月13-16日间，第五度两岸银行监理平台会议“金银会”将在台湾举行，现任中国银监会主席尚福林将率团来台参加。(完)

(记者 詹静宜；审校 林高丽)

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