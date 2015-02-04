台湾复兴航空一小型客机坠河 机上有31名大陆观光客（更新版2）

(新增相关细节)

路透台北2月4日 - 台湾复兴航空(6702.TW)一架小型客机周三于台北市坠河。交通部观光局表示，机上载有31名大陆观光客。总计共有53名乘客及五名机组员等待救援。本地媒体最新报导，目前已救出21人，其中8人无生命迹象。

观光局在发布的讯息中称，机上有两团厦门旅游集团国际旅行社组团的大陆观光客共31人。

交通部民航局长林志明则在记者会中称，复兴航空班机起飞未久即失联，该架飞机机龄仅一年，并在1月26日刚刚完成定期维修作业。至于事故原因将由调查委员会根据黑盒子的记录进行调查。

苹果日报即时新闻报导，机身编号B22816的复兴航空客机疑似擦撞到台北市郊的一座高架桥，坠落并翻覆于基隆河上，警消获报已出动大量各式车辆前往抢救。

路透尚未能联系复兴航空对此突发事件表示相关说法。

此前，复兴航空才在去年7月于澎湖马公机场坠机，造成48人丧生。今日坠机的机型与马公空难为同一型号。

本地时间12:47，复兴航空股价重挫6.9%至跌停报12.15台币。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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