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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 15:50 BJT

台湾复兴航空一架小型客机坠河 机上有31名大陆观光客

台湾复兴航空一架小型客机周三于台北市坠河。交通部观光局表示，机上载有31名大陆观光客。总计共有53名乘客及五名机组员等待救援。本地媒体最新报导，目前已救出21人，其中8人无生命迹象。路透

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