中华航空与新加坡虎航共同成立廉航

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月16日 -台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)今日一早公告进军低成本航空市场，将与新加坡最大的低成本航空--虎航集团TAHL.SI合资成立〞台湾虎航〞 (Tigerair Taiwan) ，由华航集团持股90%，虎航持股10%。
华航的新闻稿指出，台湾虎航资本额为20亿台币，预计2014年底即可投入营运，航线将触及东北亚、东南亚、港澳及两岸等主要航点。
华航董事长孙洪祥说，以华航对台湾市场的熟悉结合虎航低成本航空的DNA(基因)，期望带动台湾民航市场的需求。
虎航执行长郭炳炎则说，这项合作协议有助虎航进入未开发的台湾、日本和韩国市场。
华航董事会于上周五通过该合作案，该案尚须取得台湾民航局的核准。
台湾复兴航空6702.TW已于11月获台湾民航局同意，以自营的方式成立全台湾首家廉价航空，以改善获利。
本地时间9:20时，华航股价涨0.47%报10.7台币；虎航股价则涨3%报0.515坡元。
路透此前即引述消息人士报导，华航于上周召开董事会通过成立廉价航空公司，并很快对外宣布。(完)
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
路透北京/上海4月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，延续窄幅区间波动，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。