中华航空与新加坡虎航共同成立廉航

路透台北12月16日 -台湾最大航空公司--中华航空(2610.TW)今日一早公告进军低成本航空市场，将与新加坡最大的低成本航空--虎航集团TAHL.SI合资成立〞台湾虎航〞 (Tigerair Taiwan) ，由华航集团持股90%，虎航持股10%。

华航的新闻稿指出，台湾虎航资本额为20亿台币，预计2014年底即可投入营运，航线将触及东北亚、东南亚、港澳及两岸等主要航点。

华航董事长孙洪祥说，以华航对台湾市场的熟悉结合虎航低成本航空的DNA(基因)，期望带动台湾民航市场的需求。

虎航执行长郭炳炎则说，这项合作协议有助虎航进入未开发的台湾、日本和韩国市场。

华航董事会于上周五通过该合作案，该案尚须取得台湾民航局的核准。

台湾复兴航空6702.TW已于11月获台湾民航局同意，以自营的方式成立全台湾首家廉价航空，以改善获利。

本地时间9:20时，华航股价涨0.47%报10.7台币；虎航股价则涨3%报0.515坡元。

路透此前即引述消息人士报导，华航于上周召开董事会通过成立廉价航空公司，并很快对外宣布。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。