兴航空难因机师在一座引擎失去动力后 关闭另一运转引擎--消息

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北7月1日 - 一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾2月间发生复兴航空(6702.TW)坠机事件主因机师在一架引擎失去动力后，关闭了另一架运转中引擎。
台湾飞安委员会针对此案的失事报告将在周四公开。上述消息人士不愿具名，因此事尚未公诸于众。
复兴航空发言系统则不愿对上述消息发表任何评论。
飞安委员会先前在初步报告中已表示，根据寻获的黑盒子解读结果显示，复兴航空失事班机在起飞后2分钟内发动机熄火是失事主因。
复兴航空一架载有58名人员的小型客机，2月间在台北市坠河失事，并造成43人死亡。
本地时间中午时1213，复兴航空升0.58%报8.65台币。(完)
(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。