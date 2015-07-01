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时事要闻 | 2015年 7月 1日 星期三 13:29 BJT

兴航空难因机师在一座引擎失去动力后 关闭另一运转引擎--消息

路透台北7月1日 - 一位熟知此事的消息人士周三表示，台湾2月间发生复兴航空(6702.TW)坠机事件主因机师在一架引擎失去动力后，关闭了另一架运转中引擎。

台湾飞安委员会针对此案的失事报告将在周四公开。上述消息人士不愿具名，因此事尚未公诸于众。

复兴航空发言系统则不愿对上述消息发表任何评论。

飞安委员会先前在初步报告中已表示，根据寻获的黑盒子解读结果显示，复兴航空失事班机在起飞后2分钟内发动机熄火是失事主因。

复兴航空一架载有58名人员的小型客机，2月间在台北市坠河失事，并造成43人死亡。

本地时间中午时1213，复兴航空升0.58%报8.65台币。(完)

(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

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