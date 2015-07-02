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时事要闻 | 2015年 7月 2日 星期四 11:54 BJT

兴航空难主因机师在一具引擎失效后 误关另一具--飞安委员会

路透台北7月2日 - 台湾飞安委员会周四表示，2月间复兴航空(6702.TW)坠机事件主因机师在一架引擎失去动力后，关闭了另一架运转中引擎，造成飞机失事。

复兴航空一架载有58名人员的小型客机，2月间在台北市坠河失事，并造成43人死亡。

本地时间中午11:23，复兴航空升4.26%报9.05台币。(完)

(记者 洪淑珍；撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

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