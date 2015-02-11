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时事要闻 | 2015年 2月 11日 星期三 19:02 BJT

台湾要求当地所有航空公司检查飞行安全

路透台北2月11日（记者 Faith Hung） - 台湾当局周三要求所有航空公司重新评估安全协议，此前复兴航空6702.TW半数受训驾驶ATR双引擎机型的机师被停飞。

台湾交通部民用航空局称，复兴航空49名ATR机师中的10名未通过飞机引擎故障情况下进行应急处置的口头熟练程度测试。另外19名机师生病或未在台湾未参加测试。

台湾民航局称，这29名未通过考试或未参加考试的机师被停飞。

复兴航空CEO陈欣德在记者会上表示：“我们无法接受这样的结果。我们一定要强化训练。”

“农历新年假期将至……我们将要求所有本地航空公司检查他们的飞行安全，”台湾交通部长陈建宇说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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