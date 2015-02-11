台湾要求当地所有航空公司检查飞行安全

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透台北2月11日（记者 Faith Hung） - 台湾当局周三要求所有航空公司重新评估安全协议，此前复兴航空6702.TW半数受训驾驶ATR双引擎机型的机师被停飞。
台湾交通部民用航空局称，复兴航空49名ATR机师中的10名未通过飞机引擎故障情况下进行应急处置的口头熟练程度测试。另外19名机师生病或未在台湾未参加测试。
台湾民航局称，这29名未通过考试或未参加考试的机师被停飞。
复兴航空CEO陈欣德在记者会上表示：“我们无法接受这样的结果。我们一定要强化训练。”
“农历新年假期将至……我们将要求所有本地航空公司检查他们的飞行安全，”台湾交通部长陈建宇说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。