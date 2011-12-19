台湾和硕科技上海工厂发生爆炸 恐影响苹果产品供应链

路透上海12月19日电---台湾和硕科技(4938.TW)旗下日腾电脑配件(上海)有限公司上周六发生爆炸.第一财经日报周一引述消息人士称,发生事故车间生产苹果(AAPL.O)iPad2的背板,如果安全危机不能尽快消除,可能影响苹果产品下季供应链.

和硕科技周末公告称,转投资的全资子公司上海日腾三厂厂区的集尘设备发生小型气爆事件,造成小部分自动化设备损伤,现场受伤之人员目前无生命危险.不过该等机器设备可重新调校,所以业务及财务损失之影响不大.

不过第一财经报导指出,和硕的回应可能无法真正消除潜在的危机.因为,上海松江区组成的调查组尚未公布具体调查结果,如果日腾工程安保体系存在问题,不排除面临停产整顿.

上海市政府官方微博发布消息称,上周六(17日)下午3点40分,上海松江区日腾公司发生铝粉爆燃事故,61名工作人员就医.目前松江区已成立调查组,调查事故原因,并责成日腾做好善後工作.

上海日腾成立於2002年,原是大陆知名的金属机构件供应商.2010年冬天,和硕以不超过2.2亿美元收购了它与关联企业--日贵精密模具,强化了垂直整合能力,并借此打入苹果供应体系.目前,日腾手握苹果、惠普、戴尔、宏 、联想等关键客户机构件订单.

和硕科技上周五收报32.15台币.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。