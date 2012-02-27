宏达电发布三款新型智能手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透巴塞罗那/台北2月26日电---全球第五大智能手机厂商--台湾宏达电(2498.TW)周日发布一系列新款智能手机,希望借此助其赢回失去的部分市场份额.
新款智能手机对於宏达电而言至关重要,在这个由韩国三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)主导的竞争激烈的市场中,缺乏引人瞩目的新型手机令其销量在过去数月下滑.
宏达电曾经是谷歌(GOOG.O) Android操作系统的旗手,但上季在全球排名中下滑.其面临的挑战在於如何让基於Android系统的手机在众多类似产品中脱颖而出.
在巴塞罗那全球移动大会(Mobile World Congress)展会开幕前,宏达电於周日晚推出了三款HTC One系列新手机.
这三款手机--One X、One S和One V全部搭载最新版Android软件.
宏达电表示,144家移动运营商已经同意从4月开始提供HTC One系列手机.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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