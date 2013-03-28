台湾金管会称对本地银行发行银联卡已有整体规划

路透台北3月28日 - 台湾金管会周四称，针对本地银行发行银联卡，金管会已有整体规划。

金管会主委陈裕璋周四系于立法院备询时，针对立法委员提问做出上述回应。

陈裕璋表示，目前没有禁止本地银行发行银联卡，但涉及两岸金融机制的问题，金管会需要有配套措施。

〞正在整体规划中，好了就会来做。〞陈裕璋表示。惟他并未进一步指出时间点为何。

两岸银行监管机构合作会议，将于4月初在台北举行。大陆银监会主席尚福林将率团来台，两岸参股料将首度搬上金银会谈判桌，陆银参股金控旗下银行上限最高或可提升至20%，并有望推动两岸相互参股获得突破。

(记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)

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