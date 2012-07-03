台银上海分行获准开业 货币清算机制或在不远

路透台北7月3日电---台湾百分之百公营、资产计第二大的台湾金控主管周二表示,已取得中国银监会的开业许可,在完成工业登记之後,即可开业.

继先前中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行赶在6月底前开业之後,台湾银行的上海分行也开业在即.这两家呼声极高的"清算行"相继投入市场营运,意味着两岸货币清算机制建立时间已不远.

台湾央行先前曾表示,两岸逐步建立的货币清算机制应具"双向"的兑换机制,外界猜测未来应有陆资银行台北分行担负在台湾境内人民币清算业务.相对地也有一家台湾的银行负责境外的新台币清算业务.

台湾银行一位不愿具名的公司人士表示,"我们今天要去领金融许可证,马上就会去办工商登记."不过她不愿意预设上海分行可能开业时间.

先前台湾银行总经理张明道曾对路透表示,上海分行有望於7月中旬起开始营业.<ID:ID:nCT0460868>台湾金控前董事长张秀莲先前也曾表示,台湾银行称很有希望取得清算行资格.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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