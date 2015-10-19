特写：台湾银行业者改以人行利率作为离岸人民币贷款基准

路透香港10月19日 - 英大汇通融资租赁有限公司(“英大租赁”)上周完成了首笔以中国境内利率指标为基准的离岸人民币联贷，这个迹象显示，海外银行业者正在寻找其他基准利率，取代波动剧烈的离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)。

中国人民银行基准利率，是中国境内所有贷款的官方指标利率，随着中国放松货币限制，这个利率在离岸人民币市场的地位可能更加提高。

英大租赁与台资银行签约完成一笔6亿元人民币(9,400万美元)三年期 定期贷款，利率为人行基准利率的90%。台湾银行、摩根士丹利和元大银行担任牵头行兼簿记行，台湾银行还担任额度代理行。此案在一般银团阶段吸引另外三家台资银行加入。摩根士丹利并未承贷任何部分。

根据汤森路透LPC的资料，自2013年以来，离岸人民币贷款已在台湾集资约63.9亿元人民币。但离岸人民币贷款通常以CNH Hibor作为基准。

例如，大宗商品贸易巨头托克(Trafigura)本月稍早完成一笔22亿美元等值贷款，其中一部分为一年期人民币贷款，金额为2.55亿美元等值，利率为CNH Hibor加码100个基点。

6月时，在中国大陆开展有业务的台湾金融租赁公司--仲利国际租赁有限公司在海外市场发行18亿元人民币双档定期贷款，利率分别较三个月或六个月期CNH Hibor加码160和170个基点。仲利国际租赁目前在中国市场寻求获得最多15亿元人民币的三年期贷款，利率为中国人民银行利率的100%-105%。

不过，英大在离岸融资交易中使用中国人民银行利率，可能为其他点心债市场的参与者定下基调。离岸人民币贷款成交量近来不高，部分原因在于CNH Hibor波动性较大。该利率在香港基于15-18家地区及国际性银行的报价确定，在8月11日人民币意外贬值后变得尤其不稳。政策变动导致离岸人民币流动性承压。

三个月期CNH Hibor在8月25日从前日的4.80%大涨至6.62%，为2013年6月该指标利率面市以来的高点；上周四该利率报3.65%。

与此同时，中国也出台了刺激措施。央行自去年11月以来已五次调降指标利率，共计降息1.4个百分点达到4.6%，今年还四度调降存款准备金率。这些举措令该央行利率成为对借款人更有吸引力的指标。

**找到替代品**

使用中国人民银行利率作为指标后，英大的贷款初始利息成本为4.14%，远低于以CNH Hibor为基准的成本。比方说，自2013年以来所有在台湾筹集的贷款利率都较CNH Hibor至少加码130个基点。

选择中国央行利率作为基准也给了台湾银行业者一个提高回报的良机。自2013年台湾开办离岸人民币业务以来，台湾的人民币存款一直在增加。根据台湾央行数据，截至8月末台湾的人民币存款总额近3,300亿元。

但这些存款的回报十分微薄。一般情况下，台湾的银行对人民币定期存款提供的利息为1.5%-2.2%，这些存款将放在中国银行台北分行，中银台北分行是在台湾的离岸清算行。而台湾的银行看从中国银行台北分行赚取约3%的所得。

在参加了英大贷款的五家台湾银行中，元大承贷人民币2.4亿元，台湾银行承贷2亿元，其他三家银行承贷剩余的1.6亿元。除了台湾银行，其他四家银行都将这笔贷款列于台湾部门之下，台湾银行则列于香港分行之下，台银香港分行的一年期人民币存款利息为1.75%。

虽然英大和上述银行此番能够受益，但一些人认为该交易模式恐难轻易复制。

“万一银行融资的成本高于中国央行利率呢？银行不会那么热衷于将中国央行的利率作为贷款定价的指标”，一名资深联贷银行人士称。(完)