台湾金管会称将约询兆丰银人员厘清 两周内完成行政调查--主委

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透台北8月25日 - 台湾金管会主委丁克华周四称，本周展开对兆丰银行人员约询，预计两周内完成行政调查，并将尽速派员专案金检兆丰纽约分行及巴拿马分行。
他在记者会上表示，此事涉及的台湾内部调查结果将在两周内厘清后，才会对外说明。
“兆丰被罚1.8亿美元的确蛮重的，但其他银行被处罚得也蛮多的。”他说。
他也指出，已与当地金检机构联络，将尽速派员前往兆丰纽约分行及巴拿马分行进行专案金检，并将向美国纽约州金融管理局(DFS)了解兆丰纽约分行受罚原因。
此外，金管会银行局长詹庭祯会中也指出，美联储官员于2015年10月造访银行局是讨论金融科技的议题，而非外传的兆丰纽约分行被惩处案件。
台湾大型公股金控--兆丰金(2886.TW)发生美国纽约分行遭重罚一案后，行政院周四表示，已通过〞洗钱防制法〞部分条文修正草案，将送立法院审议。
行政院稍早也已表示，已请金管会马上对兆丰纽约和巴拿马分行金检。
行政院长林全先前在新闻稿中指出，本次兆丰银行纽约分行，因为法律遵循疏失，在当地国被处以钜额罚款，引起台湾许多质疑和争议。请法务部及金管会分别成立专案小组，尽速厘清事实，并追究责任。
兆丰金上周五晚间罕见召开重大讯息说明会表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金 ，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。(完)
(记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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