台湾银行上海分行10日正式成立

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透台北7月9日电---台湾百分之百公营的台湾银行周一表示,其旗下上海分行将於10日(周二)正式成立.这等於宣告两岸金融交流又更进一步.
继先前中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行赶在6月底前开业之後,台湾银行上海分行也将在明日开业.这两家呼声极高的"清算行"相继投入市场营运,也意味着两岸货币清算机制建立的日子已不远.
台湾央行先前曾表示,两岸逐步建立的货币清算机制应具"双向"的兑换机制,外界猜测未来应有陆资银行台北分行担负在台湾境内人民币清算业务.相对地也有一家台湾的银行负责境外的新台币清算业务.
台湾金控前董事长张秀莲先前曾表示,台湾银行称很有希望取得清算行资格.
在上海分行成立之後,台湾银行的分支机构还有:纽约、洛杉矶、香港、东京、新加坡、南非约翰尼斯堡及伦敦等分行.
台银表示,未来可以承做的业务包括有:企业及个人外汇存款业务,外币授信业务,企业外币流动资金贷款等以及贸易融资业务和外币汇兑业务.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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