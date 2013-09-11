台湾企业使用离岸人民币帐户比例亚洲居冠--美国银行

路透台北9月11日 - 美国银行(BAC.N)周三公布一份调查显示，今年第一季台湾主要企业开设及使用离岸人民币帐户的比例达24%，高于香港企业的23%、中国企业的20%、新加坡企业的约18%及日本的约17%。

美银美林与SunGard合作，在今年第一季针对900多名亚洲主要企业财务主管及资金管理专家的调查显示，台湾企业因应跨域资金调度需求，开设及使用离岸人民币帐户的比率在亚洲区居冠，而目前尚无离岸人民币帐户的台湾企业中，亦有29%的财务主管表示有兴趣开立离岸帐户。

〞积极使用离岸人民币帐户显示企业有分散持有人民币资产风险的需求，相信这个趋势也会持续。〞美国银行台湾区全球企业金融执行副总严若华说。

严若华指出，台湾与大陆的业务往来紧密，台湾企业主管展现积极性利用离岸人民币作为主要收付款及战略性货币。她相信这个第一季所做的调查数据，至今有可能比率更为升高。(完)

(记者 林妙容/徐永; 审校 曾祥进)

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