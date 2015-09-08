台湾放宽独资赴大陆新设12寸晶圆厂并以三座为上限

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北9月8日 - 台湾经济部指出，放宽台商独资赴中国大陆新设12寸晶圆厂，并采总量管制，以核准三座12寸晶圆厂为上限。
全球晶圆大厂--台积电(2330.TW)先前在投资人说明会中曾表示正评估赴大陆独资设厂的计划。
日前曾有本地媒体报导，台积电大陆的新厂或可能落脚南京浦口。(here)
经济部在公告中表示，赴大陆投资新设晶圆铸造厂或并购、参股大陆晶圆铸造厂，不得为超过十二寸晶圆铸造。新设晶圆铸造厂采总量管制原则，以核准投资十二寸厂三座为上限；并购、参股投资大陆晶圆铸造厂，则无数量限制。
今年4月时经济部长邓振中接受路透专访时表示，满足特定条件下，台湾政府可放宽半导体业赴陆设厂规定。
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台积电周二收升0.41%，报123台币。(完)
(记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。