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中国财经 | 2015年 9月 8日 星期二 15:38 BJT

台湾放宽独资赴大陆新设12寸晶圆厂并以三座为上限

路透台北9月8日 - 台湾经济部指出，放宽台商独资赴中国大陆新设12寸晶圆厂，并采总量管制，以核准三座12寸晶圆厂为上限。

全球晶圆大厂--台积电(2330.TW)先前在投资人说明会中曾表示正评估赴大陆独资设厂的计划。

日前曾有本地媒体报导，台积电大陆的新厂或可能落脚南京浦口。(here)

经济部在公告中表示，赴大陆投资新设晶圆铸造厂或并购、参股大陆晶圆铸造厂，不得为超过十二寸晶圆铸造。新设晶圆铸造厂采总量管制原则，以核准投资十二寸厂三座为上限；并购、参股投资大陆晶圆铸造厂，则无数量限制。

今年4月时经济部长邓振中接受路透专访时表示，满足特定条件下，台湾政府可放宽半导体业赴陆设厂规定。

欲浏览细节，请点选file:///C:/Users/u8007151/Downloads/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E9%83%A8%E5%88%86%E9%A0%85%E7%9B%AE%20(3).pdf

台积电周二收升0.41%，报123台币。(完)

(记者 吴贞瑢/高洁如; 审校 杨淑祯)

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