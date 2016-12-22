台湾官员预计加拿大会再上诉 因WTO钢品裁决利好台湾（更新版）

（新增台湾官员回应）

路透台北/日内瓦/渥太华12月21日 - 世界贸易组织(WTO)解决争端小组周三就台湾及加拿大之间的钢铁产品争议作出大致上有利于台湾的裁决。台湾经济部官员周四表示，此判决有利产业发展，不过也预期加国政府会再上诉。

此前台湾向WTO投诉加拿大对一些台湾制钢铁产品课征反倾销税。

台湾行政院经贸谈判代表萧振寰表示，两年多来台湾的两家钢铁厂商一直被加拿大政府课征反倾销税。此裁决出炉后，台湾也预期加拿大政府会再上诉，这个程序可能还要再走半年，明年中可以有结果。

〞加拿大政府对反倾销调查的习惯、作法是有问题的，在本次的诉讼里也要求加拿大政府修改法律，如果上诉后加拿大政府仍然败诉，他们就必须要改。〞萧振寰说。

台湾经济部国贸局长杨珍妮也说，这个案子赢了很不容易，当然对台湾产业发展是有好处的。虽然这个案子赢了，不见得可以适用在其他案子上，但是对台湾有利的正向发展。

本案主要与某些特定碳钢焊管有关，且涉及加拿大基本法令的某些条文。WTO的裁决认为，加拿大违反了WTO反倾销协议，但台湾的某些论点也不成立。

加拿大在2012年对部分进口自台湾的碳钢焊管课税，而台湾则在2015年1月向WTO投诉，当时台湾官员曾表示，加拿大课征反倾销关税之后，台湾碳钢焊管每年对加拿大的出口额从约1,900万美元锐减至约500万美元。

加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)的一位发言人说，加方将对裁决进行研究，然后再决定是否上诉。双方有60天时间决定是否对WTO裁决提起上诉。

“加拿大认真看待对WTO的贸易义务，也致力维护一个强有力的贸易救济系统，”发言人Alex Lawrence在电邮中表示。

WTO争端解决小组认定加拿大的行为与某些WTO义务不一致，建议加拿大要有一致的衡量标准。

加拿大钢铁生产商协会(Canadian Steel Producers Association)主席加林贝蒂(Joseph Galimberti)表示，协会对裁决“感到失望，但不意外。”

加林贝蒂表示，这项裁定对加拿大钢铁产业的影响称不上严重，但他拒绝将影响量化。该组织的成员企业每年生产约1,300万吨粗钢和逾100万吨钢管类制品，销售额约为40亿美元。

“我们不愿对裁决结果将导致加拿大企业在业务上可能损失的数量，或市场份额出现何种程度的转变多加揣测，”加林贝蒂在电邮中表示。(完)