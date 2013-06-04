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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 4日 星期二 14:21 BJT

台湾当局称陈水扁在狱中试图自杀

台湾法务部周一称，前领导人陈水扁周日在监狱浴室试图用毛巾自杀，但被监狱人员及时发现。法务部并称，检查发现陈水扁的身体情况无严重异常，监狱方面已为其安排了心理学家辅导，陈水扁情绪逐渐缓和。图为资料图片。路透
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