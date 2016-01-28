台湾南茂科技股东批准紫光集团入股

路透台湾新竹1月28日 - 台湾芯片(晶片)测试和封装公司--南茂科技(8150.TW)的股东周四批准清华紫光集团取得该公司25%的股权。

这将意味着紫光集团进入台湾芯片供应链的三宗交易有两宗获准。三宗交易总价值26亿美元。

该计划获股东批准在预料之中，但仍有待监管机构的批准。

南茂科技董事长郑世杰在股东通过该交易后向记者表示，该交易预计在2月中旬的春节假期后提交台湾监管机构审议。

他还说，审议可能需要2-4个月才能完成。

郑世杰还称，若获得监管机构批准，新注入的资金将用于扩增在台产能、增加研发投资以及大陆工厂扩产。

本月稍早，另一家芯片测试和封装公司力成(6239.TW)的股东批准紫光集团取得该公司25%的股权。此外，矽品科技(2325.TW)(SPIL.O)股东尚未就紫光入股的计划进行投票。(完)