台湾南茂科技股东批准紫光集团入股

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透台湾新竹1月28日 - 台湾芯片(晶片)测试和封装公司--南茂科技(8150.TW)的股东周四批准清华紫光集团取得该公司25%的股权。
这将意味着紫光集团进入台湾芯片供应链的三宗交易有两宗获准。三宗交易总价值26亿美元。
该计划获股东批准在预料之中，但仍有待监管机构的批准。
南茂科技董事长郑世杰在股东通过该交易后向记者表示，该交易预计在2月中旬的春节假期后提交台湾监管机构审议。
他还说，审议可能需要2-4个月才能完成。
郑世杰还称，若获得监管机构批准，新注入的资金将用于扩增在台产能、增加研发投资以及大陆工厂扩产。
本月稍早，另一家芯片测试和封装公司力成(6239.TW)的股东批准紫光集团取得该公司25%的股权。此外，矽品科技(2325.TW)(SPIL.O)股东尚未就紫光入股的计划进行投票。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)