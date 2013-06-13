台湾呼吁两岸尽快签署货币互换协议 需推动互设办事处

路透台北6月13日 - 台湾国民党荣誉主席吴伯雄周四在会见大陆中共总书记习近平时呼吁，两岸应尽速签署货币互换协议，加强金融合作。双方需在非“国与国”的特殊关系下，推动互设办事处；大陆也应协助台湾有意义参与国际活动。有鉴于区域经济整合的快速发展，盼望能尽速加入区域性全面经济伙伴关系（RCEP）。

吴伯雄在发布的新闻稿中指出，两岸已于2012年8月31日签署货币清算合作备忘录，大陆人民银行也已指定中国银行台北分行为台湾人民币清算行。今年2月6日起台湾的银行开办人民币业务，到5月15日为止，人民币存款已达600亿元。

他称，目前两岸尚待签署货币交换协议，虽然大陆人民银行一再表示两岸可以商谈〞货币互换协议〞，但尚无具体进展。鉴于两岸经贸往来金额庞大，且台湾已开办跨境贸易人民币结算业务，为进一步提供台湾人民币流动性，双方有必要尽速签署货币互换协议。

此外，吴伯雄强调，两岸并非“国与国”的关系，而是特殊的关系。就像当初两岸直航谈判，对于航线定位的纠葛，最后双方共同接受“两岸航线”，迎刃而解，这就是发挥了共同的政治智慧。因此两岸互设办事处议题，当然还有困难的议题要相互协调，但应积极推动，促其早日实现。

他并提及，两岸过去在国际间总是短兵交接，过去五年虽然和缓许多，但是有意义参与国际活动，是台湾民众全体一致的心声，大陆方面应该充分体认台湾社会期盼能积极发挥力量，对国际社会有所贡献的愿望。

吴伯雄表示，期许海基会与海协会两会负责人的第九次会谈尽速召开，在即将签署两岸服务贸易协议之后，也要尽速完成货品贸易协商，为两岸创造更多实质利益。近年以来，以日、韩为主的台湾竞争对手在与大陆的协商进度上，已逐渐超越两岸协商，实不利双方产业发展。

“有鉴于区域经济整合的快速发展，盼望能尽速加入区域性全面经济伙伴关系（RCEP），除可使RCEP的组成更为完整，并能维护台湾在亚太地区的实质经贸利益。”他说。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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