台湾金管会新主委称两岸金保会今年有望达成首次会晤

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透台北8月22日 - 台湾金管会新任主委曾铭宗周四称，两岸金融将朝开放方向来做，但要稳健处理。两岸银行、证券监理平台会议业已召开，今年两岸保险监理会议“金保会”希望达成第一次会晤。
他在记者会上并指出，将维持两岸银行监理会议“金银会”及两岸证券监理平台会议“金证会”定期会议。
“两岸保险监理平台会议希望今年达成第一次会晤!”他说。
至于两岸服务贸易协议仍卡关立法院，曾铭宗指出，在立法院审议阶段，不可能先推动方案，经过评估两岸服贸协议利大于弊，将再跟立法院沟通。
他指出，9月1日起将安排跟金控、银行、证券、保险、投信投顾、期货、产险及票券等八大企业高层将定期举行会谈。
对于美国量化宽松(QE)退场对市场的影响，他表示，对QE退场有三个观察，包括第一代表美国经济稳健成长，第二退场是采缓步、逐渐退场，第三退场又不代表升息，对台湾市场算是短空长多。
随着利率上行风险增温，短线今年宝岛债发行略显清淡，目前只有发行六档，距离今年目标10档还有一段距离，对此他则回应“还有一段时间”可以达成。
对于近期台股表现疲弱，金管会是否推出振兴股市方案，曾铭宗则表示，振兴政策希望用在刀口上。
对于彰化银行(2801.TW)并入台新金(2887.TW)一案，他重申三大原则，包括遵守市场机制、符合相关法令及符合全民大众利益等原则，但不评论个案。
台湾资产排名第六大金控--台新金控周二称，目前将暂时放缓合并彰化银行的脚步，待金管会新任主委曾铭宗规划新政策方向.
曾铭宗原任财政部次长，因内阁小改组而自八月一日起转任金管会主委，就任之初称将研议协助金融产业强化亚洲布局，包括大陆在内，并首度表态大方向支持金融整并。
台湾金融保险类指数.TFNI今收跌0.69%；台湾加权指数.TWII则收跌0.23%。(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)
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