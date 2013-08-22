台湾金管会新主委称两岸金保会今年有望达成首次会晤

路透台北8月22日 - 台湾金管会新任主委曾铭宗周四称，两岸金融将朝开放方向来做，但要稳健处理。两岸银行、证券监理平台会议业已召开，今年两岸保险监理会议“金保会”希望达成第一次会晤。

他在记者会上并指出，将维持两岸银行监理会议“金银会”及两岸证券监理平台会议“金证会”定期会议。

“两岸保险监理平台会议希望今年达成第一次会晤!”他说。

至于两岸服务贸易协议仍卡关立法院，曾铭宗指出，在立法院审议阶段，不可能先推动方案，经过评估两岸服贸协议利大于弊，将再跟立法院沟通。

他指出，9月1日起将安排跟金控、银行、证券、保险、投信投顾、期货、产险及票券等八大企业高层将定期举行会谈。

对于美国量化宽松(QE)退场对市场的影响，他表示，对QE退场有三个观察，包括第一代表美国经济稳健成长，第二退场是采缓步、逐渐退场，第三退场又不代表升息，对台湾市场算是短空长多。

随着利率上行风险增温，短线今年宝岛债发行略显清淡，目前只有发行六档，距离今年目标10档还有一段距离，对此他则回应“还有一段时间”可以达成。

对于近期台股表现疲弱，金管会是否推出振兴股市方案，曾铭宗则表示，振兴政策希望用在刀口上。

对于彰化银行(2801.TW)并入台新金(2887.TW)一案，他重申三大原则，包括遵守市场机制、符合相关法令及符合全民大众利益等原则，但不评论个案。

台湾资产排名第六大金控--台新金控周二称，目前将暂时放缓合并彰化银行的脚步，待金管会新任主委曾铭宗规划新政策方向.

曾铭宗原任财政部次长，因内阁小改组而自八月一日起转任金管会主委，就任之初称将研议协助金融产业强化亚洲布局，包括大陆在内，并首度表态大方向支持金融整并。

台湾金融保险类指数.TFNI今收跌0.69%；台湾加权指数.TWII则收跌0.23%。(完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

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