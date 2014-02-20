台湾准备好改变了没？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

未来几年，几股根本的力量，将迫使台湾出现结构性改变。其中最基本的压力，就是与中国谈判、对中国开放市场，以及将我们的商业机制延伸至中国。

过去政府采取与中国隔绝的政策，让台湾付出很大的代价，也丧失许多经济机会。现在多数人较愿意接受与中国发展范围更大、早期开放的商业关系。这也是ＥＣＦＡ（《两岸经济协议》）的理论基础。

当然，对中国大幅开放一定有风险，而降低风险的最好方式，就是也同时对其他国家开放台湾市场，如此将可缓和过度依赖中国的现象；这是台湾加入ＴＰＰ（跨太平洋伙伴关系）、ＲＣＥＰ（区域全面经济伙伴关系），以及与其他国家协商ＦＴＡ（《自由贸易协定》）的理由。

不过，不论我们对其他国家开放到何种程度，毕竟中国就在台湾隔壁，中国巨大的市场规模，与两岸间文化的渊源，都让台湾难以漠视其影响力。

开放台湾市场的最大单一风险在银行业。台湾政府仍依赖国内银行来执行其货币及产业政策，万一哪天银行开始只看北京的脸色，或许就听不进台北的话了。因此，要对中国开放金融服务市场，便要加速推动台湾官股银行的合并；而要更进一步抵销中国金融帝国主义的威胁，便是让证券市场更加自由化，并允许企业直接进入资本市场。

我们可运用ＴＰＰ与ＲＣＥＰ来制衡中国经济对台的牵绊。首先，这可使许多市场向台商打开大门，特别是美国。其次，将会迫使台湾经济更大幅度地自由化。ＴＰＰ虽然还在协商中，但其对自由化的要求，将远高于ＲＥＣＰ。此外，台湾还需要五年到六年的时间才能进入ＴＰＰ，在成为正式会员国之前，我们的法规与贸易体制肯定要先做一番改变。

至于ＲＥＣＰ，实际上就是东协加三（ASEAN+3，中日韩）的延伸。为鼓励新会员国加入，其所要求的自由化程度，远低于ＴＰＰ。ＲＥＣＰ还有个麻烦，中国与日本要如何「和平共存」在同一个组织里，将是ＲＥＣＰ成功与否的关键。由此看来，ＴＰＰ或许会较快实现。

让台湾对中国开放的同时，又能免于被中国同化的关键，就是英文。新加坡与香港是许多外商的最爱，因为这两地的劳动人口都会说英语，也提供许多相关的资源。如果台湾仍是一个只讲华语的国家，那就别无选择，只能跟在中国屁股后面走；但若能鼓励台湾年轻人提高英文程度，那么，我们就有更多的选择了。

台湾正在蜕变，而其首要之务，便是降低未来对中国的依赖程度，并确保更平衡与更竞争的经济。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 董永年)

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