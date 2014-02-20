台湾准备好改变了没？--今周刊「谷月涵看台湾」

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月20日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
未来几年，几股根本的力量，将迫使台湾出现结构性改变。其中最基本的压力，就是与中国谈判、对中国开放市场，以及将我们的商业机制延伸至中国。
过去政府采取与中国隔绝的政策，让台湾付出很大的代价，也丧失许多经济机会。现在多数人较愿意接受与中国发展范围更大、早期开放的商业关系。这也是ＥＣＦＡ（《两岸经济协议》）的理论基础。
当然，对中国大幅开放一定有风险，而降低风险的最好方式，就是也同时对其他国家开放台湾市场，如此将可缓和过度依赖中国的现象；这是台湾加入ＴＰＰ（跨太平洋伙伴关系）、ＲＣＥＰ（区域全面经济伙伴关系），以及与其他国家协商ＦＴＡ（《自由贸易协定》）的理由。
不过，不论我们对其他国家开放到何种程度，毕竟中国就在台湾隔壁，中国巨大的市场规模，与两岸间文化的渊源，都让台湾难以漠视其影响力。
开放台湾市场的最大单一风险在银行业。台湾政府仍依赖国内银行来执行其货币及产业政策，万一哪天银行开始只看北京的脸色，或许就听不进台北的话了。因此，要对中国开放金融服务市场，便要加速推动台湾官股银行的合并；而要更进一步抵销中国金融帝国主义的威胁，便是让证券市场更加自由化，并允许企业直接进入资本市场。
我们可运用ＴＰＰ与ＲＣＥＰ来制衡中国经济对台的牵绊。首先，这可使许多市场向台商打开大门，特别是美国。其次，将会迫使台湾经济更大幅度地自由化。ＴＰＰ虽然还在协商中，但其对自由化的要求，将远高于ＲＥＣＰ。此外，台湾还需要五年到六年的时间才能进入ＴＰＰ，在成为正式会员国之前，我们的法规与贸易体制肯定要先做一番改变。
至于ＲＥＣＰ，实际上就是东协加三（ASEAN+3，中日韩）的延伸。为鼓励新会员国加入，其所要求的自由化程度，远低于ＴＰＰ。ＲＥＣＰ还有个麻烦，中国与日本要如何「和平共存」在同一个组织里，将是ＲＥＣＰ成功与否的关键。由此看来，ＴＰＰ或许会较快实现。
让台湾对中国开放的同时，又能免于被中国同化的关键，就是英文。新加坡与香港是许多外商的最爱，因为这两地的劳动人口都会说英语，也提供许多相关的资源。如果台湾仍是一个只讲华语的国家，那就别无选择，只能跟在中国屁股后面走；但若能鼓励台湾年轻人提高英文程度，那么，我们就有更多的选择了。
台湾正在蜕变，而其首要之务，便是降低未来对中国的依赖程度，并确保更平衡与更竞争的经济。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 董永年)
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