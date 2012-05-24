富士康拟明年给员工薪资翻番--杂志

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透台北5月24日电---台湾商业周刊周四报导,全球最大的电子产品代工厂--富士康科技(鸿海)集团计划明年下半年将中国员工的薪资较现行再调高一倍,藉以催生当地中产阶级,扩大内需市场.
报导也引述富士康科技(鸿海)集团总裁郭台铭说法称,全球主要经济体中,欧洲相当疲弱,美国进入2013年後料将转差,QE3早晚一定会推出;至于中国出口衰退的情况会扩大.
郭台铭也透露,最不景气是最好投资的时候,目前集团正在日本与德国进行投资,也在观察印尼与缅甸的投资环境,做为下一步扩张的基地.
富士康甫于日前举行中国总部破土典礼.郭台铭当时称,要让员工得到合理薪酬,预计今年底中国员工的薪酬将超过台湾本部.
此举意味着今年年底前中国富士康员工的底薪,就会直接由目前的2,200元人民币直接跳到4,000元,调幅达到82%.
惟商业周刊引述郭台铭说法称,将中国员工的薪资较现行再调高一倍,也预示着调薪後的中国富士康员工底薪将达4,400元,较先前的加薪幅度再增加10%.
富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等,但其毛利率近年来不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.
富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。