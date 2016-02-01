中国南昌、昆明、重庆居民今日起可经台湾中转--海基会

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透台北2月1日 - 台湾海峡交流基金会周一表示，大陆自今日开放自南昌、昆明、重庆三市的大陆地区民众，可搭机来台经桃园机场中转至第三地。
海基会指出，经由两岸持续联系沟通，大陆居民可持护照、前往第三地签证或入境许可(免签除外)、前往第三地登机证或行程单，经由桃园机场中转第三地。台湾机场对于来台中转陆客，将采取不入境、不查验、不盖章措施，并保障其相关权益。
大陆国台办日前称，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。