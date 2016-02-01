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时事要闻 | 2016年 2月 1日 星期一 14:33 BJT

中国南昌、昆明、重庆居民今日起可经台湾中转--海基会

路透台北2月1日 - 台湾海峡交流基金会周一表示，大陆自今日开放自南昌、昆明、重庆三市的大陆地区民众，可搭机来台经桃园机场中转至第三地。

海基会指出，经由两岸持续联系沟通，大陆居民可持护照、前往第三地签证或入境许可(免签除外)、前往第三地登机证或行程单，经由桃园机场中转第三地。台湾机场对于来台中转陆客，将采取不入境、不查验、不盖章措施，并保障其相关权益。

大陆国台办日前称，为落实两岸领导人会面成果，大陆有关方面拟试点开放大陆居民经台湾桃园机场的中转业务，以南昌、昆明、重庆为首批试点城市。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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