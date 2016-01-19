富邦华一银行三家大陆支行获准开业 今年拟再设3-5家分支行

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透台北1月19日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控(2881.TW)旗下富邦华一银行称，1月已正式取得深圳前海支行、上海外滩支行及苏州昆山支行等三家支行的开业批复，北京分行也已获批设立中，为大陆网点数量最多的台资银行。
该行并指出，规划2016年将持续再开设3-5家分支行，包括申请中的成都分行、武汉分行、上海同城支行、深圳同城支行等。
“除了网点持续扩张之外，个人金融业务也在迅速成长，”富邦华一银行行长詹文岳说。
他并称，该行于2014年12月领先其他台资银行发行的银联借记卡，是唯一能够绑定支付宝第三方支付平台的银联借记卡。
自2014年富邦金控入主富邦华一银行以来，该行稳步拓展在大陆的机构布局，营业据点由原来的14家即将拓展至22家，涵盖长三角、珠三角、华北环渤海地区、南京、深圳等。(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)