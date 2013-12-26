台湾将持续推动两岸领导人于明年北京APEC会面

路透台北12月26日 -台湾陆委会周三晚间发布新闻稿称，两岸领导人会面，在明年于北京举行的亚太经济合作组织(APEC)会议是适当的场合。台湾会依照过去惯例，争取马英九以经济体领袖之身份出席APEC会议。

马英九在接受《亚洲周刊》专访时也表示，〞中共已经宣布不透过APEC（与我见面），...(但)不管APEC在哪里，如果能去，我都愿意去。〞

他并指出，台湾成为APEC的成员时，设计上已经想到这些敏感问题，APEC不称高峰会而称经济体的领袖会议，参加的不称国家，头衔也不称总统、元首，而称领袖。

台湾陆委会主委王郁琦周三赴执政党中常会提出报告，国民党稍后发出新闻稿表示，王郁琦与大陆国台办主任张志军规划在明年2月间进行会商。这将是主管两岸事务官员的最高层级正式会商。

因时间点巧合，外界揣测〞王张会〞是否将为两岸领导人会面铺路。(完)

记者 林妙容; 审校 张喜良 发稿：路透中文网

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