大陆研议降低台资QFII资格门槛及投资大陆国债期货--台湾金管会

路透台北12月25日 - 台湾金管会周四表示，两岸证券监管机构已达成共识，将就数项议题进行后续讨论，包括大陆将研议降低台资证券商QFII(合格境外机构投资者)资格门槛，并研究允许QFII投资大陆国债期货。

两岸今日在北京召开第二次〞金证会〞(台湾金融监督管理委员会与中国证券监督管理委员会平台会议)，探讨两岸监理合作与金融往来议题。

会后双方各有承诺后续研议事项，针对台湾争取台资证券公司申请大陆QFII资格时，所应具备的资产管理规模条件能包括证券公司保管划拨帐户的余额一事，大陆方面表示将进一步研议降低QFII资格门槛，并同时研究允许QFII投资大陆国债期货有关问题。

大陆也表示，在促进大陆基金业提升全球投资管理能力前提下，将进一步研议QDII投资顾问的资格限制。此举主要是回应台湾建议降低台湾投信事业担任QDII(合格境内机构投资者)台股投资顾问的门槛，并豁免两岸合资基金公司的台湾投信股东担任QDII台股以外的海外投资顾问须具备的管理资产规模条件。

此外，大陆也指将尽快允许台湾证券交易所、台湾期货交易所列入大陆QDII投资金融衍生产品交易所名单，并尽速完成相关法规之修订；至于有关简化台湾证券从业人员在大陆申请从业人员资格和取得执业资格的程序上，双方同意由相关公会与协会共同商议提出具体落实方案。

台湾金管会也指出，双方已就有关台湾期货交易所与大陆合作股价指数授权，发展期货商品上市议题交换意见。

**台湾称对大陆相关开放措施待服贸生效**

除了大陆市场的开放外，在台湾市场的开放议题上，大陆方面关切大陆证券期货机构在台湾设立代表处须具备两年以上国际证券期货经验，国际经验包括港澳地区、循序放宽大陆合格境内机构投资者(QDII)的限制及积极研议放宽大陆证券期货机构参股台湾证券期货机构的有关限制目前进展。

对此，金管会表示，相关议题已纳入法规修订阶段，将待〞海峡两岸服务贸易协议〞生效后公布实施。

两岸在2013年初达成共识，大陆将给予台湾金融机构1,000亿人民币的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度，以及允许台湾证券商赴大陆特定先行先试的改革试验区内设立合资券商，台商得持股至51%的超外资待遇。

但此次会谈双方均未触及相关议题。

上述共识并写入两岸在2013年年中签署的〞服务贸易协议〞(服贸协议)中。但台湾因内部对服贸协议看法分歧，该协议至今仍在立法院审议未能通过。

台湾证券商多次希望RQFII等多个列于服贸协议中的开放能与服贸脱勾处理，以避开服贸带来的政治攻防难题。但此前中国国台办官员在一场台湾举行的论坛中提到，希望服贸仍能完整生效，而两岸金融开放业务仍有许多在服贸之外可努力的空间。(完)

(记者 詹静宜/林妙容; 审校 杨淑祯)

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