“金银会”达成多项共识 将加速互设机构及业务审批--台湾金管会

路透台北12月25日 - 台湾金管会周四表示，两岸银行监理平台会议“金银会”已达成多项具体共识，包括尽速审批两岸互设分支机构及申办业务申请案、建立两岸金融发展及监理经验的定期交流机制，并拟定两岸银行业危机处理合作方案。

两岸今日在北京召开第四次金银会，就金融业发展现况及两岸金融业互设分支机构情形等进行交流，并将就目前审核中的互设营业据点案件及落实ECFA早收清单承诺问题等进行讨论。

金管会于会后表示，目前国际金融情势复杂，两岸金融往来及互设分支机构日益密切的情形下，为使两岸银行业于发生危机或重大偶发事件致影响正常营运时，两岸可即时透过监理合作及沟通降低危机发生时对两岸金融的可能负面影响。

在两岸银行业互设分支机构方面，金管会并称，双方除同意将持续推进两岸银行业双向往来外，并对另一方银行设立分支机构及业务等申请案，将尽速审批并给予必要的协助。

两岸证券期货监理合作平台“金证会”及两岸银行监理合作平台“金银会”分别于周四上午、下午召开；两岸保险监理合作平台“金保会”则于明日上午举行，本次由主委曾铭宗亲自率团参加。

此前金银会已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会与金保会则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月，此次皆为召开第二次会议。(完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯/林高丽)

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