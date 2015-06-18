中国藉由牛市加速产业转型 导入创新科技领域--元大宝来投信

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北6月18日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四指出，中国目前正在进行大多头行情，从市场观察来看，日均成交量上兆人民币，显然是个资金推动型的多头，而市场上也只有中国央行这个大金主有这个能力，也确实正这样做，降准、降息、PSL等类型的货币政策频繁出现，因此中国股民热切的称呼央行为央妈，显然是爹亲娘亲不如钱亲。因此，一个简单结论可以得到，本次中国A股牛市是以中国政府意志下的资金推动造成。
中国政府为何有这样的动机呢?从历史来看，过去200年间，人类创造大量财富，其中最重要的原因就是创新，在技术方面不断突破。从工业革命开始，蒸汽机的发明，到后来铁路、电力、内燃机、电脑、核能，一直到今天的网路等技术都是拜创新所赐。例如维多利亚时代英国铁路业的繁荣，使这国家经济和政治上都取得巨大的成功。而所有这些科技进步都有资本市场投资者的贡献。这也是中国政府目前想要做到的，期望藉由牛市加速产业转型，将更多的社会资源导入创新型的高科技领域。
中国的经济转型未来是否会成功，目前还难以确认。不过可以先问另一个问题，科技的进步对社会当然有贡献，但是对股东的贡献呢?有部分的人会疑惑这有什么好问的。诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森曾提出合成谬误这个论点，意思是对个体有利不一定对全体有利，反之亦然。
历史资料显示，不管科技进步带来的效益有多大，最终获得这种好处的通常是消费者而不是企业的所有者。因为生产率的提高促进竞争，降低价格并且提升劳动者的实际工资。巴菲特的合伙人，查理芒格也观察到这现象，他说科技进步对社会是美好的，但对于资本家来说纯属祸害，有很多都是提升效率降低利润。例如航空运输业从50年前的第一代喷射客机逐渐升级，现在的B777或A380运量大又省油还非常舒适，然而全球整体航空业的股东权益收益率却较50年前大幅下降。
当然不是所有科技进步都没有股东权益价值，这点需要努力挖掘。以热门的互联网金融为例，其实中国工商银行的电子业务已经占全部业务的87%，2011年电子银行的交易额为2兆，2014年达到456兆，年复合增长率47%，日均业务量1.7亿笔，每笔电子业务相较传统节约成本1元左右，这就是科技对企业效益的提升。
市场所追捧或预期的科技创新是否能连结到股东权益的创造，需要仔细分析。而在目前市场狂欢的气氛之下还维持理性，确实是一种对自己的苦行，至于取舍，就看每个人的投资目的是什么了。(完)
(整理 董永年; 审校 曾祥进)
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