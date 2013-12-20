台湾将延缓陆企T股至台挂牌计划至2015年--消息

路透台北12月20日 -两位消息人士周五表示，台湾将延缓陆企T股(来台第一上市)到台湾挂牌的计划，最快要到2015年才会启动。

他们并指出，关于陆资企业至台湾发行宝岛债(人民币计价债券)，除目前开放的三类陆资银行外，其他陆资企业的公司债也同样将最快于2015年才放行。

〞对放行陆资企业到台湾筹资，我们是采取很谨慎的态度，两岸的工作小组甚至都还没有开始会面协商。〞一位熟知政策进程的消息人士说。

另一位消息人士指出，T股至台湾挂牌或其他陆企到台湾发宝岛债(不含银行)都不会在今年或明年实现。

消息人士表示，台湾要考虑大陆是否同意让台湾监管单位查看陆资公司的财报以及这些财报透明度是否足够、是否符合台湾的标准等。双方将在明年下半年举行二度〞金证会“，讨论如何寻求共识和讨论其他议题。

本地工商时报此前报导，针对开放大陆企业来台第一上市，即所谓T股挂牌，台湾金管会将在12月底与大陆证监会启动初步协商。报导引述金管会主委曾铭宗表示，原定今年上路的T股挂牌，因牵涉问题复杂，因此开放速度〞放缓〞，但最快本月底即会启动两岸工作小组层级的洽商，逐步敲定T股挂牌细节。(完)

(记者 洪淑珍；撰写 林妙容; 审校 张喜良)

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