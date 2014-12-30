台湾监管部门称小米等手机厂商未违反隐私保护法

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透台北12月30日 - 台湾国家通讯传播委员会(NCC)周二表示，小米XTC.UL等12家手机厂商并未违反台湾个人信息保护法。
NCC称，华为HWT.UL、中兴通讯(000063.SZ)、苹果(AAPL.O)、三星电子(066570.KS)和索尼(6758.T)生产的手机未违反上述法律。
NCC还宣布，台湾宏达电(2498.TW)和华硕(2357.TW)亦在未违反该法律的手机厂商之列。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。