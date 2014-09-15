台海两岸结束新一轮货贸协商会议 反服贸学运后首次会谈

路透台北9月13日 - 两岸货品贸易协议第九次工作小组协商会议周五于台湾结束。台湾经济部指出，这次的会议双方主要回顾过去谈判内容，及互相传达双方关切重点，针对石化、工具机、汽车整车出口、面板四大产业并未达成实际降税时程的共识。

甫上任不久的台湾贸易局长杨珍妮、中国大陆商务部台港澳司司长陈星，另别担任本次协商会议的主谈人。本次会议自10日(周三)开始在台湾东北部城市宜兰举行。

这是约一年半以来两岸首次针对货贸协议召开的工作小组会议协商，也是今年3月间台湾爆发〞太阳花学运〞--反黑箱服务贸易协议以来的首次协商。为期三日的会议，本次会议场地曝光后，曾一度短暂聚集了小规模抗议人士。

杨珍妮说，〞双向沟通，对对方的了解是会议最大的成果。〞

她强调，本次会议主要将过去谈判的内容做一个回顾，这对日后谈判有很大帮助，并且也互相传达业者关切的事项以及要求，回头也将对业者做后续内部沟通。

依据两岸经济合作架构协议(ECFA)进行的货品贸易协议，自2011年开始协商，2011-2014年共召开过八次的大型谘商会议，最后一次是在2013年的3、4月间在北京举办。两岸货品贸易协议是依据ECFA授权展开协商后续协议，协议文本已有阶段性进展，双方并同意市场开放分五种降税安排。

台湾3月间爆发太阳花学运，抗议两岸黑箱签订服务贸易协议。约数百位学生为主的抗议人士占领了立法院议场数周，阻止服贸协议在立法院审查的最终法定程序。期间学运人士也号召了数十万民众走上街头抗议。台湾政府后续承诺立法院通过服贸协议前，将先立法两岸协议监督机制。

**关键产品尚未谈到降税模式**

经济部表示，本次针对市场开放，双方重申分为五篮子降税模式，A篮为立即降为零关税，B篮为五年降为零，C篮为10年降为零，D篮为15年降为零，E篮是例外或其他。

杨珍妮表示，大陆关切的产业主要在传统产业方面，比如石材、纺织、衣服、鞋类等，目前还不到把产品放进降税篮子的这个阶段，因为各自回去还要各自和业者沟通，因此针对下次谈判的时间点不会捉得太紧。

杨珍妮也表示，台湾对中韩FTA(自由贸易协定)谈判的进展很关切，陆韩FTA生效后对台湾的产业损害会有300多亿台币。台湾方面也会加强对内部产业以及舆论界的沟通。

经济部称，此外针对ECFA早收情形、关税调降、货品结构、如何调降、产业结构、进出口贸易统计等内容，及产品特定原产地规则、食品安全检验与动植物防疫检疫措施、技术性贸易障碍、贸易救济、透明化及协议文本相关内容等议题，双方也充分交换意见。

台湾海基会8月初指出，台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排。[nL4S0QB394]

经济部官员曾表示，近年两岸的经贸谈判已进入〞深水区〞--在关键和敏感的产业双方都各自坚持，难有大步的进展。因此大型的谘商会议这一年多以来都未能进行。而3月台湾爆发反黑箱服贸学运，也造成两岸之间的关系停顿。(完)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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