两岸第12次货贸协商结束 货品贸易降税未有结论--台湾经济部

路透台北11月24日 - 台湾及中国大陆的货品贸易协议第12次协商于周一稍晚在台北结束，这是两岸领导人会议后两岸首次重要的贸易协商。台湾经济部表示，双方在货品通关程序上同意尽可能在48小时内放行，不过各方关注的各项重要货品贸易降税未达成共识。

历史性的两岸领导人会面在11月初举办，写下历史新页。

台湾经济部表示，在货品快速通关外，双方也同意合作建立与ECFA货品贸易有关的海关电子讯息交换系统。双方海关应评估货品风险程度，加强对高风险货物之查核，且应对经认证之优质企业实施简化通关程序。此外，双方海关可就厂商出口产品之税则分类及关税估价办理预先审核，减少通关时间及不确定性。

台湾经济部表示，市场开放部分，应以双方产业合作、互补及互惠为目标，及考量妥适之市场开放条件下，台湾方面续主张中小企业及传统产业，争取更多优惠关税待遇。在面板、汽车、石化、工具机等台湾较具出口利益产品，台湾方面也积极争取开放。

此外在产品特定原产地规则方面，经济部也说，目前两岸的协商中仅余近两百项产品之规定，需进一步协商。

经济部表示，11月21-23日的会议由台湾的贸易局长杨珍妮及工业局长吴明机主谈，中国大陆方面则由商务部台港澳司孙司长彤主谈，讨论市场开放降税安排及协议条文待解决的议题。(完)