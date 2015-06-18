中国7月1日起实施台胞赴大陆免签 并实行卡式台胞证

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北6月18日 - 中国国务院周四公布自7月1日起，台湾居民来往大陆免签注，并实行卡式台胞证政策，将有利两岸人民交流。
新华社引述国务院台办发言人马晓光指出，相信此实施将为两岸交流交往提供更大的便利。
根据《国务院关于修改〈中国公民往来台湾地区管理办法〉决定》，7月1日开始，台湾居民持有效来往大陆通行证，无需办理签注，即可经开放口岸来往大陆，并在大陆停留、居留。并且预计今年内还将在试点实施卡式台胞证，届时台湾居民可在具备自助查验条件的口岸实施自助出入境，更加便捷。
据统计，自1987年台湾开放大陆探亲至今年第1季，台湾民众前往大陆累计已达8,337万人次。目前两岸民众每年往来近千万人次，两岸每周有840个直航航班。(完)
相关新闻请见(here)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。