台湾核准联合信用卡中心办理银联卡网路交易收单业务

路透台北月1月3日电---台湾金融监督管理委员会周二表示,已核准联合信用卡处理中心办理银联卡在台湾本地的网路商店刷卡消费的交易授权、清算服务及收单业务,此将有助於本地的网路商店扩充营运和金融机构交易费收入.

金管会表示,"银联卡"是中国市场占有率最高的信用卡及转帐卡品牌,发卡总量已超过18亿张.未来若银联卡可在网路商店刷卡消费,不但这些网路商家可因消费族群的扩大而增加营业收入,办理该项收单业务的金融机构也可望扩大收单业务范围,增加交易服务费收入.

金管会也表示,有意办理该项收单业务的金融机构,均可检附营业计画书等相关资料向该会提出申请.

金管会已於2009年7月开放银联卡(含信用卡、转帐卡功能)在台湾的商店刷卡消费的收单业务,当时业者办理上述收单业务时,所合作的特约商店系以实体商店为主,不包括网路商店.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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