通膨的三个层次--今周刊「谷月涵看台湾」

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
通膨来了？别担心，至少现在还没开始呢！媒体上报导的「通膨」根本就还没成形，甚至可能是错估形势。通膨是个复杂的议题，全球预估通膨再起的经济学家，搞不好和预估经济衰退的人数一样多。要讨论通膨，我们至少要先了解三个层面。
先从最表层说起，也就是我们每天面对的经济相关数据，占据着媒体的重要版面，例如税改和油电双涨。我们要先搞清楚一件事，一次性的加税或油电上涨，并不是通膨，反而是通缩。这些项目的上涨，让消费者的荷包缩水，购买力变弱，整体消费量也减少了；零售商若要维持以往的业绩，也将被迫降价。
不过，这里的关键字是「一次性」：是真的只涨一次，而且社会大众也将其认定是一次性的价格上升。倘若未来政府持续加税，物价也不断上扬，消费者将开始囤货，于是通膨会恶化，成为失控的社会问题。
引爆通膨的第二个层面是景气循环。商品价格上扬或下跌，全视景气循环的方向而定。但经济相关数据愈来愈多，不同经济学家对同一项的数据各自表述，更让大家无所适从。
比方，先前美国消费者支出和就业成长数据出乎意料的强劲，因而激励美国股市的表现。然而，今年是美国史上第四个暖冬，降雪量可能也创下新低，因而带动经济「意外」的成长；随着步入春季，这样的成长速度将无以为继。
如果美国经济成长趋缓，欧洲也不见复苏迹象，加上中国成长似乎仍在减速阶段，这些都无法支撑当前的高油价。特别是，以色列攻击伊朗核武设备的可能性降低後，油价更难维持在高档。
第三个层面就是长期趋势的演变。例如当年共产极权国家的瓦解、网路的普及、全球化风潮，特别是中国扮演世界制造工厂的角色确立，这些都是让过去通膨变成不可能发生的因素；因为网路让价格能见度提高，厂商的选择性也同步增加，制造商可以到中国或其他低成本的地区生产。
不过这样的趋势或许已经走到尽头。因为中国的制造成本已追上许多工业化国家的水准，这是未来通膨最大的风险，也最难察觉、量化和估算时机。
目前来看，台湾最近的油电双涨，似乎是一次性的价格上涨。事实上，一次涨足胜过缓涨，前者有助稳定物价，後者恐将形成通膨压力。即使台湾提高加值型营业税（ＶＡＴ），也不见得会造成通膨。
日本于一九九七年将ＶＡＴ由三％拉高至五％，初期也带动物价温和上扬，但当时走疲的景气循环，让日本在之後几年步入更进一步的通缩环境。
因此，尽管通膨的确是令人担忧的问题，但不会是由一个短期、一次性的价格上涨或税改所造成。通膨之火会是由前述第三个层面，较长期的、全球经济趋势的发展所点燃。(完)
--整理 李盈蒨/杨淑祯
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.
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