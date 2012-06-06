全球芯片商推低价芯片 满足中国入门级智能手机需求

路透台北6月6日电（记者 李千仪）---全球芯片制造商纷纷推出性能优异的低成本处理器芯片，以满足中国市场对1,000元以下入门级智能手机的旺盛需求。

台北国际电脑展上，公司高管及分析师称，高通（Qualcomm）(QCOM.O)和博通（Broadcom）(BRCM.O)等芯片公司希望，薄利多销低成本芯片。

中国三大手机运营商对实惠型智能手机进行大幅补贴，例如华为的C8650、中兴(0763.HK)(000063.SZ)的U880和联想(0992.HK)的乐phone A65。这是中国大陆市场需求增长迹象之一。

高通高级副总裁Rob Chandhook告诉台北记者：“我们将继续把大量技术用於大众市场产品。”

高通去年面向低成本手机商推出高通参考设计（QRD）项目，台湾的联发科（Mediatek）(2454.TW)、晨星半导体（MStar Semiconductor）3697.TW及大陆的展讯通信（Spreadtrum Communications）SPRD.O制造的芯片在这方面长期主导。

公司高管称，目前，联想A780和酷派7260使用的都是高通的S4 Snapdragon芯片组。

市场研究公司IDC驻北京分析师TZ Chuang称：“（低於1,000元的手机）前景仍然很好，我们认为，大量功能型手机用户尚未拥有第一款智能手机。这些手机将是这一人群对手机更新换代的第一途径。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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