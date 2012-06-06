全球芯片商推低价芯片 满足中国入门级智能手机需求

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透台北6月6日电（记者 李千仪）---全球芯片制造商纷纷推出性能优异的低成本处理器芯片，以满足中国市场对1,000元以下入门级智能手机的旺盛需求。
台北国际电脑展上，公司高管及分析师称，高通（Qualcomm）(QCOM.O)和博通（Broadcom）(BRCM.O)等芯片公司希望，薄利多销低成本芯片。
中国三大手机运营商对实惠型智能手机进行大幅补贴，例如华为的C8650、中兴(0763.HK)(000063.SZ)的U880和联想(0992.HK)的乐phone A65。这是中国大陆市场需求增长迹象之一。
高通高级副总裁Rob Chandhook告诉台北记者：“我们将继续把大量技术用於大众市场产品。”
高通去年面向低成本手机商推出高通参考设计（QRD）项目，台湾的联发科（Mediatek）(2454.TW)、晨星半导体（MStar Semiconductor）3697.TW及大陆的展讯通信（Spreadtrum Communications）SPRD.O制造的芯片在这方面长期主导。
公司高管称，目前，联想A780和酷派7260使用的都是高通的S4 Snapdragon芯片组。
市场研究公司IDC驻北京分析师TZ Chuang称：“（低於1,000元的手机）前景仍然很好，我们认为，大量功能型手机用户尚未拥有第一款智能手机。这些手机将是这一人群对手机更新换代的第一途径。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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