和硕抢食苹果订单 鸿海备受威胁

资料图片：富士康在广东一家组装厂内的工人们。 REUTERS/Bobby Yip

路透台北5月13日 - 全球最大电子产品代工业者鸿海(2317.TW)面临同行和硕联合(4938.TW)愈发激烈的竞争，后者的营收仅为鸿海的四分之一。

鸿海营收的约60-70%来自为苹果(AAPL.O)产品代工。但随着三星电子(005930.KS)智能手机市场日益坐大，该公司难以在这块市场持续扩张。

台湾同业和硕希望争取到更多苹果的iPhone和iPad组装订单。分析师表示，和硕以压缩利润率为代价以提供更具竞争力的价格，看来正成功地带进更多苹果的订单。

和硕上周宣布，今年下半年将把中国员工数量增加至多40%，引发市场臆测该公司将成为平价版iPhone的独家装配公司。

“和硕为鸿海带来长期风险，因为随着和硕通过增加零部件供应来提高利润率，该公司能够提供更有竞争力的价格，”Daiwa Capital分析师Birdy Lu表示，“鸿海利润率并不保证会处于上升趋势。”

汤森路透I/B/E/S调查13名分析师的结果显示，鸿海料将公布第一季净利为187.6亿台币(6.3824亿美元)。该公司财报将于本周初公布。

这将较上年同期的149.2亿台币高出26%，但仅是前季369.7亿台币的一半左右。之后鸿海将采用国际会计准则(IFRS)。

**利润率收窄**

苹果与其元件供应商一样严重依赖新产品以推动营收增长。苹果执行长库克(Tim Cook)上月对分析师表示，“一些真正的好东西”将在2013年底和2014年面市，暗示还要几个月后才会发布新产品。

反观韩国三星电子近期推出了最新的Galaxy S4智能手机，以迎向旺盛的市场需求。该公司依赖内部供应智能手机的多数元件。

苹果公布第一季录得10多年来首次季度获利下降，并预计本季营收介于335-355亿美元，前季营收为436亿美元。

尽管获利上升，鸿海第一季营收下降19.2%。

和硕第一季营收较上年同期增长29%，净利暴增81%，至23.1亿台币(7,859万美元)。

该公司目前为苹果代工iPhone 4S和iPhone 4等稍早型号的手机，并生产iPad mini。

“今年鸿海营收最多将持平，而和硕还有很大的增长潜力，因为和硕可谓从无到有，”汇丰分析师Jenny Lai称，“但鸿海的利润率将改善，因受益于获得更多元件订单。”

去年第四季，鸿海营业利润率较之前三个月增长3个百分点至3.7%，而和硕的营业利润率增长2个基点，至0.3%。今年第一季和硕营运利润率增长5个基点，至0.8%。

“和硕的利润率仍远低于鸿海，这是因为和硕的报价非常有竞争力，这是其赢得订单的原因。”Lai称。(完)

(编译 王翔琼/于春红; 审校)

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