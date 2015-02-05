台湾复兴航空坠河客机已31死 积极办理陆客理赔及善后事宜

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透台北2月5日 - 经过一夜打捞抢救，台湾救难人员自昨日坠河的复兴航空6702.TW小型客机救起46人，其中31人死亡、15人受伤，仍有12人等待救援。
复兴航空一架载有58名人员的小型客机，昨日近午在台北市坠河失事。此班飞机上共53位旅客，其中31位陆籍旅客(包括三名孩童)，余下的22名为台籍旅客(包括一名孩童)，还有五名机组人员。
台湾金管会也于昨日发布新闻稿称，该失事班机机体险及责任保险系由八家保险公司共保，包括国泰世纪、富邦、华南、台产、第一、兆丰、旺旺友联及泰安产险。前述保险约七成分出由国际再保人承接，本次事故班机坠毁初估应为全损。
金管会表示，本次事故包含两个大陆旅行团，团员共计27员，经查旅行社所投保的旅行业责任保险每一团员意外死残保额200万台币系由富邦产险承保，另有四位陆客自由行系由华南产险承保。
交通部民航局则指出，有关大陆旅客家属来台情形，事故旅行团的承办旅行社已协助安排包含接机、食宿、交通及照顾、探视受伤旅客等事宜，并派专人随行协助各项善后处理事宜，同时已由内政部移民署协助大陆旅客家属及相关人员申请入境事宜。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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