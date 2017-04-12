焦点：台湾难逃再列操纵汇率观察名单 央行减少干预有望成常态

记者 罗两莎

路透台北4月12日 - 美国周五即将公布半年度汇率操纵国／地区观察名单。台湾三度出现其中几无悬念。迫于美国压力，央行干预汇市之手可望大幅放开，台币兑美元将更能反应市场实际供需，波动幅度也将扩大。

台湾央行官员称，依美方订定标准，一旦列入操纵汇率〞观察名单〞就会持续观察12个月，不可能立刻从观察名单去除，且后续压力会一直存在；美国一年两次的汇率报告，亦让素有〞炒汇杀手〞封号的央行总裁彭淮南，在剩下不到一年任期内的汇率政策挥洒空间有限。

为充分掌握台湾有无操纵汇率，知情人士称，3月下旬美国财政部派员来台实地查访，拜访央行等各相关单位；并与央行就干预汇率等问题面对面沟通；惟台美对于干预的金额及外汇存底孳息〞认知上有些差异〞，双方无共识。

〞这次台湾不可能从观察名单中被剔除。〞央行一不愿具名官员说。

去年4月及10月台湾两度遭美方列汇率操纵国／地区观察名单；周五即将公布的汇率报告，官员称，台湾还是逃不掉观察名单之列；未来即使符合三大标准中的两项，最快10月方可能从观察名单中删除。

〞今年以来台币有没有升值？为什么升值？当然是跟美方谈判的结果。〞一不愿具名央行官员说。

央行总裁彭淮南3月初在立法院答询时公开说，央行对汇率没有为所欲为的自由、无法操控汇率；外汇存底增加主要来自两项：买入美元和外汇存底孳息； 〞美国低估了我们的外汇资产收入(孳息)。〞

官员称，在三项标准中，台湾仅对美贸易顺差未达到200亿美元一项符合标准；而经常帐顺差低于国内生产总值(GDP)3%因超额储蓄且GDP规模小，完全逃不掉；至于外汇资产的报酬率，台、美持续沟通中。

资深汇银人士称，去年4月遭美方列观察名单后，央行即大幅减少干预汇率；今年初以来，市场上更是几乎看不到央行干预的影子，就连彭淮南亦罕见在记者会公开表示：〞央行没有干预。〞

**央行未来干预空间有限**

美国紧盯让央行动弹不得，外资看准央行〞有难处〞，犹如入无人之境、疯狂涌入，台币如脱缰野马，成为亚洲超强货币之一。官员称，这波台币强升，主因是汇率报告，另两大因素是特朗普的弱势美元政策及全球景气复苏。

官员解释，2015年至去年中全球景气不佳、油价下跌，且有通缩阴影，央行若让台币升值，将对经济造成更大伤害；加上外资疯大举涌入，央行势必要有所动作。

而随全球景气缓步复苏，今年以来韩元等亚币均走扬，让台币有升值的本钱，央行亦有较大的空间，适度的退出，〞当大家都升值时，台币升值等于没有升。〞

市场普遍认为，美国汇率报告公布后，台币这波升势将就此打住；但汇银人士说，美方压力仍将存在，让央行在干预汇率上投鼠忌器；换言之，市场若寄望汇率报告出炉后央行即可恢复干预、打贬台币，恐怕是大错特错。

依美国财政部订定汇率操纵国(地区)三大指标：对美出超金额须低于200亿美元；经常帐占GDP比重须低于3%；外汇资产报酬率，即央行的干预金额须低于GDP的2%，或在12个月内不得连续单边干预(买入美元)10个月。

多位资深汇银人士说，2016年4月之前的数年内，央行〞调节〞汇率手法荒腔走板，特别是〞杀尾盘〞、〞拉开盘〞令人印象深刻，此举不仅让美方轻易找到央行干预汇率的证据，更造成各方的困扰，就连央行内部亦无所适从。直至去年4月因被列观察名单，央行才低调放弃拉尾盘的干预手段。

他们表示，特朗普上任后，近期推动健保改革方案受挫，特朗普料将转向反弹声浪小的对外政策下手，如贸易、汇率等等，台湾短期内很难摆脱美方在贸易等各方面的纠缠。

事实上，台湾在1988-1992年间曾连续四次遭美方列为汇率操纵国／地区，因而促使台湾解除外汇管制，台币更是从40元一路狂升至24.475元；显然台湾对于被美国列操纵汇率并不陌生。

一不愿具名官员说，所谓〞汇率操纵国观察名单〞，某种程度来说是美方对台的汇率政策进行〞口头干预或警告〞，虽有影响但比汇率操纵国／地区轻微很多。

**台币强升出口商首当其冲**

今年以来，台币劲升逾5%，出口商首当其冲；全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)即称，首季台币汇率升值幅度高于预期致营收减少约60亿台币。

为摆脱汇率操纵国观察名单，将来央行在外汇市场能发挥空间越来越有限；台湾出口商该何去何从？如何躲过台币强升带来的汇兑损失？

富邦金控经济研究中心总经济师罗玮说，被列观察名单不是危机反而是转机，出口商必须认真做好财务管理，资金调度多元化，不要再仰赖央行、躲在央行保护底下，永远长不大。

他说，出口商应朝利基型业务领域发展、拉大毛利率，且向应特朗普制造业返美发展(抢供应链)，并搭上中国开放政策，以及〞双印〞--印度和印尼经济蓬勃发展等三大趋势，提升产业竞争力。

元大宝华综合经济研究院董事长暨院长梁国源亦称，往后央行在汇率上可着墨的空间变小，出口厂商应从人提升效率着手；过去厂商因对央行有所依赖而削减提高效率的动能，〞方向上如果开始让厂商有压力，厂商就会往提高效率的方向走。〞

中华经济研究院院长吴中书则表示，去年台湾对美国顺差已经缩小满多了，另以台湾主要贸易对手国韩国来比较，今年以来台币升幅仅次于韩元，目前来看台湾只会被列入观察名单。

但他强调，从历史变化观察，台币是随景气好坏在31上下2台币区间内稳定的波动，〞台湾到底谋取到(美国)什么利益了？〞

〞每个国家(地区)汇率波动有其背景，央行在汇率维持上做得很好，没有话讲。〞吴中书说；但希望央行在稳定汇率的同时，亦能对资本市场的发展做更大的开放，〞两者要取得平衡〞。

吴中书亦认为，台湾被列或不被列入操纵观察名单虽有影响，但当前最大问题是要如何提升投资意愿，解决水、电、劳工 、土地及环保等问题，改善投资环境即可解决贸易顺差的问题。若能藉此改善投资环境，遭列观察名单反而是正面的。(完)