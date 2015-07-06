专访：台湾金管会将建国际债券次级市场 欢迎陆银总行发宝岛债--主委

路透台北7月6日 - 台湾金管会主委曾铭宗表示，已请柜买中心筹划建立国际板债券次级市场，并研议请保险公司或邮局等买方拿出其10%或20%的国际债券到次级市场交易，若业者不愿意，不排除考虑祭出行政命令，希望年底有个结论。

曾铭宗接受路透专访时并指出，欢迎大陆银行以总行名义来台发行宝岛债，包含中国国家开发银行在内，且为让宝岛债发行期间多样化，考量10年期以上宝岛债将不计入陆银来台发行限额。

“正在研议请保险公司或邮局买了100块钱是否可以拿个10块、20块出来培养、活络国际板债券次级市场。”他说。

他并称，未来包含宝岛债在内的国际板债券发展重点是建立次级市场，后续也将建立宝岛债指数，并将于明年推动宝岛债ETF(指数股票型基金)。

曾铭宗自2013年8月就任以来，即将就任满二周年，期间开放寿险业资金投资国际板债券不纳入海外投资限额计算，寿险买盘强劲吸引国际知名公司来台发行国际债券，包括美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、摩根士丹利(MS.N)、花旗集团(C.N)及高盛(GS.N)等皆来台发行。

他表示，尽管国际板债券至4月底累计发行金额高达390亿美元，但保险公司、银行买去都没有拿出来Trade(交易)，造成发行蓬勃的国际板债券只有初级市场却没有次级市场。

消息人士此前透露，中国人民银行及国家发展和改革委员会将修订相关办法，开放大陆境内金融机构赴台湾发行宝岛债；待相关办法出台后，国家开发银行即可来台发行宝岛债。据四位消息人士称，国开行规划下半年发行宝岛债，但额度未定。此将成为首宗来台挂牌的中国准主权人民币债券。

台湾自2013年2月开放境内人民币业务，陆银海外子行、分行当年度共发行67亿宝岛债、2014年进一步扩增至163亿人民币。若以金管会设定的陆银发行宝岛债额度上限450亿计算，今年陆银尚可发行190亿人民币。(完)

(记者 詹静宜/洪淑珍；审校 林高丽)

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