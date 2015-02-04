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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 4日 星期三 16:33 BJT

台湾复兴航空一小型客机坠河失事 目前已14人死亡

台湾复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三在台北市坠河失事。消防署稍早表示，机中救出29人中，已确认共14人死亡，其余送往八家医院救治。路透

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