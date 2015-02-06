复兴航空失事班机黑盒子显示发动机熄火--台湾飞安委员会

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透台北2月6日 - 台湾飞安委员会周五表示，根据寻获的黑盒子解读结果显示，复兴航空6702.TW失事班机在起飞后2分钟内发动机熄火。
该委员会在记者会上公布黑盒子的初步解读结果。
复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三近午在台北市坠河失事。截止今日下午1点的统计，已确认35人死亡，15人受伤，八位旅客仍待搜救。
以下为飞安会解读的黑盒子时序列表：
GE235班机于台北时间10:51:13获松山塔台颁发起飞许可。
起飞后并于10:52:33.8时接获塔台请求连系台北近场台。
近五秒后（10:52:38.3时），驾驶舱出现主要警告声响，组员随即于10:52:43.0时提及将一号发动机油门收回，并约在10:53:00时开始讨论发动机熄火程序。
约六秒后（10:53:06.4时），飞航组员再次提及收回一号发动机油门，并确认二号发动机熄火。
10:53:12.6时至1053:18.8时，驾驶舱第一次出现失速警告声响。10:53:19.6时，组员提及一号发动机已经顺桨并断油，约两秒后再次出现失速警告声响。
飞航组员于10:53:34.9时向松山塔台呼叫mayday并告知engine flameout(发动机熄火)。
10:54:09.2时，组员多次呼叫重新开车。10:54:34.4时驾驶舱出现第二次主要警告声响，0.4秒后纪录器录到不明声响，飞航纪录器于10:54:36.6时停止记录。(完)
(记者 金迈克; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)
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