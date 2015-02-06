复兴航空失事班机黑盒子显示发动机熄火--台湾飞安委员会

复兴航空一架载有58名人员的小型客机，周三近午在台北市坠河失事。台湾飞安委员会周五表示，根据寻获的黑盒子解读结果显示，复兴航空失事班机在起飞后2分钟内发动机熄火。该委员会在记者会上公布了黑盒子的初步解读结果。路透