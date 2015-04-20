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时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 10:05 BJT

台湾东部海域发生里氏6.3级地震 震源深度17.5公里

路透台北4月20日 - 台湾中央气象局周一表示，本地时间09:42左右，在台湾东部海域附近发生有感地震，震度达里氏规模6.3，宜兰、新北市为4级、台北3级。

气象局称，地震位置在花莲县政府东方76.2公里处，地震深度为17.5公里。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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