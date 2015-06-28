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时事要闻 | 2015年 6月 28日 星期日 17:41 BJT

北台湾一游乐园气爆事件，逾500人受伤

路透台北6月28日 - 台湾北台湾一家水上乐园周六晚间发生疑似粉尘气爆事件重成重大伤亡，造成高达516人受伤，逾180人仍在加护病房。

台湾内政部消防署表示，本次事件因现场超过1,000名民众聚集，现场喷洒粉尘，因故燃烧造成民众被火灼伤。本地媒体报导，四位大陆籍人士及二名外国人在此事件中受伤。

台湾本地消防署官员称，目前仍在调查为何引发粉尘爆炸的原因。

此事件发生在北台湾新北市的八仙水上乐园。台湾行政院长毛治国也说，未来几天对伤者而言相当关键，至周日为止，还有410位伤者在医院接受治疗，194位伤者受重伤。(完)

(记者 洪淑珍/吴贞瑢；; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)

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