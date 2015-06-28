北台湾一游乐园气爆事件，逾500人受伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北6月28日 - 台湾北台湾一家水上乐园周六晚间发生疑似粉尘气爆事件重成重大伤亡，造成高达516人受伤，逾180人仍在加护病房。
台湾内政部消防署表示，本次事件因现场超过1,000名民众聚集，现场喷洒粉尘，因故燃烧造成民众被火灼伤。本地媒体报导，四位大陆籍人士及二名外国人在此事件中受伤。
台湾本地消防署官员称，目前仍在调查为何引发粉尘爆炸的原因。
此事件发生在北台湾新北市的八仙水上乐园。台湾行政院长毛治国也说，未来几天对伤者而言相当关键，至周日为止，还有410位伤者在医院接受治疗，194位伤者受重伤。(完)
(记者 洪淑珍/吴贞瑢；; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。