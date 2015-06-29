台湾北台湾游乐园气爆事件造成一人死亡 逾500人受伤（更新版）

路透台北6月29日 - 台湾北台湾一家水上乐园周六晚间发生疑似粉尘气爆事件，造成公共安全重大伤亡事件。周一为止最新统计，已有一名民众死亡，逾500多人受伤。

官员表示，目前仍有约200名民众在此公安事件中受到严重的烧烫伤，并在医院中接受治疗。

台湾医疗主管机关周一表示，一名20岁年轻女性因在此事件遭到90%严重的烧烫伤，不治死亡。

台湾内政部消防署先前表示，本次事件因现场超过1,000名民众聚集，现场疑似因喷洒彩色粉尘，因故闪燃，造成现场大批民众被火烧烫伤。本地媒体报导，四位大陆籍人士及二名外国人在此事件中受伤。

台湾本地消防署官员称，目前仍在调查为何引发粉尘爆炸的原因。目前调查的方向可能为：烟蒂未熄灭、引燃打火机或是电气火花。

此事件发生在北台湾新北市的八仙水上乐园。台湾行政院长毛治国也说，未来几天对伤者而言相当关键，周日为止还有410位伤者在医院接受治疗，194位伤者受重伤。(完)

(记者 洪淑珍/吴贞瑢；撰写 高洁如；审校 林高丽)

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